Judit Polgar, nota come la regina degli scacchi, è protagonista di un documentario su Netflix in cui racconta la sua carriera. È l’unica donna a essere entrata nella top 10 di uno sport dominato da uomini. Da bambina, passava dieci ore al giorno a giocare a scacchi. In passato, ha dichiarato di aver battuto il campione mondiale senza possedere un talento naturale, e ha parlato dei sacrifici fatti per i suoi figli.

Judit Polgar ha avuto una vita divisa in 64 caselle bianche e nere. Suo papà, nell’Ungheria degli anni 80, decise che le sue tre figlie sarebbero diventate campionesse di scacchi e, come sulla scacchiera, non usò mezze misure: o bianco, o nero. Non le mandò a scuole e le allenò per 8-10 ore al giorno, tra aperture da mandare a memoria e fogli appesi per casa con situazioni di gioco da analizzare. Quando non ci stavano più, comprò uno schedario. Funzionò: Judit a 12 anni era tra i primi 100 giocatori al mondo e nel 2005 numero 8, l’unica donna a essere entrata nella top 10 di uno sport maschile e forse maschilista. Un documentario su Netflix, “La vera regina degli scacchi”, racconta la sua vita con un tratto leggero, inevitabilmente vintage.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Polgar, la regina degli scacchi: "Io che ho battuto Kasparov senza talento. Ma per i miei figli..."

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