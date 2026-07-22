Undicesima notte di raid Usa contro l' Iran | Hormuz resta aperto Intesa Trump-Riad per le centrali nucleari in Arabia Saudita

Nella notte si sono verificati nuovi raid statunitensi contro obiettivi in Iran, mentre le autorità hanno confermato che lo stretto di Hormuz rimane aperto. I dati marittimi indicano che ieri solo tre navi mercantili hanno attraversato lo stretto, rispetto alle quattro del giorno precedente. Non sono stati osservati passaggi di petroliere di grandi dimensioni o di navi metaniere attraverso la zona.

Solo tre navi mercantili hanno attraversato ieri lo Stretto di Hormuz, rispetto alle quattro di lunedì. Lo rende noto la società di analisi marittima Kpler, secondo cui non è stato rilevato alcun passaggio visibile di petroliere di grandi dimensioni o di navi metaniere attraverso lo stretto. L'esercito degli Stati Uniti ha confermato che un terzo militare è rimasto ucciso nell'attacco di venerdì scorso contro una base in Giordania e lo ha identificato come la sergente Angel S. Rampersad, 28 anni, di New York. Con questa conferma, sale a 18 il numero dei militari statunitensi caduti dall’inizio della guerra. Il Pentagono afferma che si ritiene che Rampersad sia quella soldatessa dispersa e che il suo stato ufficiale sia ora "In servizio – Dove si trovi è sconosciuto" e che si "ritenga che sia deceduta". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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