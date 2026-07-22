Un militare statunitense è stato ucciso nell’attacco di venerdì contro una base in Giordania, portando il totale delle vittime a tre. La morte è stata confermata dall’esercito, che ha identificato la vittima come la sergente Angel S. È la undicesima notte di raid statunitensi contro obiettivi in Iran. Nel frattempo, il governo ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimane aperto, e il presidente ha dato l’approvazione per l’avvio delle centrali nucleari in Arabia Saudita.

L'esercito degli Stati Uniti ha confermato che un terzo militare è rimasto ucciso nell'attacco di venerdì scorso contro una base in Giordania e lo ha identificato come la sergente Angel S. Rampersad, 28 anni, di New York. Con questa conferma, sale a 18 il numero dei militari statunitensi caduti dall’inizio della guerra. Il Pentagono afferma che si ritiene che Rampersad sia quella soldatessa dispersa e che il suo stato ufficiale sia ora "In servizio – Dove si trovi è sconosciuto" e che si "ritenga che sia deceduta". Rampersad apparteneva al 10° Comando di difesa aerea e missilistica dell’Esercito con sede ad Ansbach, in Germania.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Undicesima notte di raid Usa contro l'Iran: "Hormuz resta aperto". E Trump da l'okay alle centrali nucleari in Arabia Saudita

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IRAN, terza notte di attacchi USA. Teheran attacca due petroliere. TRUMP: colpiremo sito nucleare

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