Iran la guerra in diretta undicesima notte di raid Usa Rubio | Teheran vuole trattare ma niente controllo su Hormuz

Notizia in breve

Nell’undicesima notte di raid statunitensi, i bombardamenti hanno colpito centri operativi militari, marittimi, aerei e di logistica in Iran. Il comando centrale ha confermato l’attacco. Nel frattempo, un senatore ha dichiarato che Teheran desidera negoziare, ma non controlla lo Stretto di Hormuz. Le operazioni militari continuano senza sosta, con i raid che si susseguono nel territorio iraniano.