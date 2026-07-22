Iran la guerra in diretta undicesima notte di raid Usa Rubio | Teheran vuole trattare ma niente controllo su Hormuz
Nell’undicesima notte di raid statunitensi, i bombardamenti hanno colpito centri operativi militari, marittimi, aerei e di logistica in Iran. Il comando centrale ha confermato l’attacco. Nel frattempo, un senatore ha dichiarato che Teheran desidera negoziare, ma non controlla lo Stretto di Hormuz. Le operazioni militari continuano senza sosta, con i raid che si susseguono nel territorio iraniano.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: undicesima notte di raid Usa, Centcom: "Colpiti centri operativi militari, marittimi, aerei e logistica". Rubio: "Teheran vuole trattare ma niente controllo su Hormuz”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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