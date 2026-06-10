Nella notte a Hormuz, sono stati colpiti obiettivi iraniani da parte degli Stati Uniti, in risposta all’abbattimento di un elicottero americano. Iran ha risposto con attacchi alle basi statunitensi. Qatar, Cina e Russia hanno chiesto di ricorrere alla diplomazia per evitare escalation. La situazione resta tesa nella regione.

Roma - Dopo l’abbattimento di un elicottero americano, Washington colpisce obiettivi iraniani. Teheran replica sulle basi Usa, mentre Qatar, Cina e Russia chiedono diplomazia. Sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo una nuova notte di attacchi nell’area dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici più delicati per gli equilibri energetici e militari globali. Washington ha confermato una serie di raid contro obiettivi iraniani dopo l’abbattimento di un elicottero americano Apache, attribuito alle forze di Teheran. La risposta iraniana non si è fatta attendere, con attacchi rivendicati contro basi statunitensi in diversi Paesi del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Abruzzo24ore.tv - Usa-Iran, notte di fuoco a Hormuz: Trump minaccia nuovi raid

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notte di guerra a Hormuz: gli USA attaccano l'Iran che risponde al fuoco

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran, Teheran accusa gli Usa: “Violata la tregua”. Emirati sotto attacco, Trump minaccia nuovi raidLa tregua in Iran è considerata vulnerabile, con Teheran che accusa gli Stati Uniti di averla violata.

Iran-Usa, nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz: Teheran colpisce base americana dopo raidNello Stretto di Hormuz, le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un attacco contro una base statunitense, dopo aver subito un raid.

Temi più discussi: Medio Oriente, Notte di raid nel Golfo, Trump apre al faccia a faccia con Khamenei. La giornata del 3 giugno; Trump: Possibile accordo nel weekend. Hormuz riaperto subito dopo la firma; Iran, Camera Usa ordina il ritiro dalla guerra: Trump può porre il veto; Iran-Usa, escalation nel Golfo e diplomazia in bilico.

Notte di guerra in Iran Questa notte, in risposta all'abbattimento di un elicottero APACHE, gli USA hanno lanciato una serie di attacchi aerei contro obbiettivi nel sud dell'Iran? x.com

Kuwait: Almeno 63 feriti nell'attacco dell'Iran contro il paese durante la notte reddit

Iran, la guerra in diretta: Teheran attacca gli USA dopo raid nella notte, Trump vicino a ordinare nuovi attacchiLe ultime news dalla guerra Iran-Usa in tempo reale: nuovi raid americani dopo l'abbattimento di un elicottero Apache vicino Hormuz ... fanpage.it

Nuovi attacchi Usa in Iran, Teheran risponde. Trump: 'L'Iran ha perso troppo tepo per l'accordo, ne risponderà'Tre ondate di raid nella notte, lo Stato islamico: 'Distrutti caccia F-35 e comando militare Usa in Giordania' (ANSA) ... ansa.it