Durante la terza notte di raid statunitensi in Iran, Teheran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, causando un morto. Il governo degli Stati Uniti ha accusato l’Iran di aver tentato di forzare le petroliere a passare attraverso uno stretto considerato illegale, definendo l’azione come un’incitazione. Il presidente statunitense ha commentato che si tratta di un “pedaggio a Hormuz”.

“L’esercito statunitense ha tentato di costringere due petroliere a transitare attraverso la rotta illegale nello Stretto di Hormuz, istigandole. Le due petroliere, ingannate e indisciplinate, hanno messo in pericolo la navigazione spegnendo i loro sistemi di navigazione e hanno percorso la rotta, dove sono state colpite dalle nostre forze navali”, ha dichiarato oggi la Guardia rivoluzionaria iraniana in un comunicato. Gli Emirati Arabi Uniti avevano dichiarato che due delle loro petroliere sono state colpite dall’Iran mentre transitavano nella rotta di navigazione meridionale dello Stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell’Oman.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Iran, 3ª notte di raid Usa. Teheran colpisce due petroliere degli Emirati: un morto. Trump: “Pedaggio a Hormuz”

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IRAN, terza notte di attacchi USA. Teheran attacca due petroliere. TRUMP: colpiremo sito nucleare

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