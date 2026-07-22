Undicesima notte consecutiva di attacchi Usa contro l' Iran
Questa notte, sono stati registrati nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran, segnando l’undicesima notte consecutiva di operazioni militari. Poco prima, il segretario di Stato Usa aveva dichiarato la disponibilità a trattare con Teheran se rispettasse gli accordi presi. Le operazioni si sono svolte in un clima di tensione crescente, senza dettagli sui danni o sui soggetti coinvolti. La situazione rimane in evoluzione, con nessuna comunicazione ufficiale sulle conseguenze immediate.
Ancora attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, proprio poco dopo le aperture al dialogo del segretario di StatoUsa Marco Rubio il quale, durante un incontro con l'Associazione delle nazioni dell’Asia sud-orientale (Asean) a Manila, nelle Filippine, ha parlato della disponibilità a trattare se Teheran tenesse fede agli impegni. I raid statunitensi, per l’undicesima notte di fila, si sono concentrati soprattutto su obiettivi militari, con lo scopo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di ostacolare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz. “Lo Stretto resta aperto”, assicura il Pentagono che riferisce di almeno trenta imbarcazioni colpite da Teheran negli ultimi tre mesi. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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Hormuz, undicesima notte consecutiva di attacchi Usa contro obiettivi militari iraniani
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