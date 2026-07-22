Undicesima notte consecutiva di attacchi Usa contro l' Iran

Notizia in breve

Questa notte, sono stati registrati nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran, segnando l’undicesima notte consecutiva di operazioni militari. Poco prima, il segretario di Stato Usa aveva dichiarato la disponibilità a trattare con Teheran se rispettasse gli accordi presi. Le operazioni si sono svolte in un clima di tensione crescente, senza dettagli sui danni o sui soggetti coinvolti. La situazione rimane in evoluzione, con nessuna comunicazione ufficiale sulle conseguenze immediate.