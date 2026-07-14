Iran terza notte consecutiva di attacchi Usa Trump | Un accordo è ancora possibile – La diretta

Sono stati condotti nuovi attacchi statunitensi contro l’Iran, segnando la terza notte consecutiva di raid. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato di aver eseguito i bombardamenti su ordini dell’ex presidente. Nel frattempo, fonti iraniane riferiscono di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait, tra cui sistemi di difesa Patriot e infrastrutture strategiche.

Terza notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l’ Iran. Il Comando Centrale Usa (Centcom) ha annunciato nuovi raid ordinati da Donald Trump, mentre Teheran sostiene di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait, inclusi sistemi Patriot e infrastrutture strategiche. Nelle stesse ore il presidente americano ha minacciato un attacco contro il sito nucleare sotterraneo di Pickaxe Mountain, considerato uno dei punti più sensibili del programma atomico iraniano. L’Iran riferisce inoltre di aver preso di mira una nave statunitense e di aver lanciato attacchi in diverse aree del Golfo, mentre sono state segnalate esplosioni a Bandar Abbas e sull’isola di Kish. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

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