Iran undicesima notte di attacchi Usa | Teheran risponde con un massiccio lancio di droni sul Kuwait – La diretta

Per l'undicesima notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro l'Iran, colpendo obiettivi militari e infrastrutture strategiche in varie zone del paese. In risposta, Teheran ha lanciato un massiccio attacco di droni sul Kuwait. Il Comando centrale americano ha dichiarato che le operazioni mirano a ridurre le capacità militari iraniane e a garantire la sicurezza nella regione dello Stretto di Hormuz.

Undicesima notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l’Iran. Il Comando centrale americano annuncia di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture strategiche in diverse aree del Paese per ridurne le capacità operative e garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz. Teheran ha risposto rivendicando un massiccio attacco con droni contro strutture logistiche statunitensi in Kuwait, mentre continuano ad aumentare le tensioni nella regione. CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Usa-Iran, notte di guerra. Rischio escalation

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