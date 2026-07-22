La Maceratese ha annunciato l’ingaggio di Ramiro Brunet Capello, attaccante argentino del 2002. Il giocatore, alto 185 centimetri, possiede anche la cittadinanza spagnola. La società ha dichiarato che Brunet potrà contribuire significativamente alla squadra, definendolo una risorsa importante. La firma del contratto segna un nuovo acquisto nel reparto offensivo della formazione. Brunet è arrivato in Italia con l’obiettivo di rafforzare il reparto avanzato.

Ramiro Brunet Capello ha firmato per la Maceratese. Il giocatore, nato in Argentina nel 2002, è un centravanti di 185 centimetri con doppia cittadinanza argentina e spagnola. Attaccante dinamico, tecnico e fisicamente strutturato, arriva dalla Palmese dove nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze, 5 gol e un assist nel girone G di Serie D. Per Brunet si tratta di un ritorno agli ordini del tecnico Sante Alfonsi, che lo ha già allenato alla Civitanovese, dove aveva segnato 5 gol in 31 presenze nel campionato di Serie D. "Sono davvero felice e orgoglioso - dice l’argentino Brunet - di entrare a far parte di una piazza storica come la Maceratese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un’altra punta per la Maceratese: "Brunet ci darà una grossa mano"

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