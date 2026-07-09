La Maceratese accelera per la punta Didio
La società sportiva sta cercando di finalizzare rapidamente l’acquisto di Didio, con trattative avanzate. Sono in corso anche negoziati con Baraboglia e Manini, considerati prossimi alla conclusione. L’obiettivo è chiudere queste operazioni al più presto, per poter dedicare risorse e attenzione ad altri obiettivi di mercato. Le trattative sono in fase avanzata e si stanno cercando le migliori condizioni contrattuali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora annunciata.
Avanti tutta su Didio, Baraboglia e Manini: l’intenzione è di chiudere al più presto queste trattative, alcune sono a un passo, per concentrarsi su altri obiettivi. Maceratese e Atletico Ascoli stanno parlando da tempo sulla punta Lorenzo Didio, classe 2004, arrivato nel gennaio 2025 con la società ascolana dove ha totalizzato 43 presenze segnando 8 reti; adesso il giocatore è alla ricerca di una soluzione dove possa essere impiegato con continuità e la società biancorossa soddisfa le sue esigenze. Tra le parti l’accordo è a un passo. Dovrebbe finire all’Atletico Ascoli il giovane Matteo Alidori del Montegranaro che piaceva anche alla Maceratese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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