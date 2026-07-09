la maceratese accelera per la punta didio

Notizia in breve

La società sportiva sta cercando di finalizzare rapidamente l’acquisto di Didio, con trattative avanzate. Sono in corso anche negoziati con Baraboglia e Manini, considerati prossimi alla conclusione. L’obiettivo è chiudere queste operazioni al più presto, per poter dedicare risorse e attenzione ad altri obiettivi di mercato. Le trattative sono in fase avanzata e si stanno cercando le migliori condizioni contrattuali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora annunciata.