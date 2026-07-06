Christian Pulisic ha commentato la sospensione di Balogun, affermando che l’attaccante merita di giocare e che la sua assenza rappresenta una perdita. Pulisic sarà tra i protagonisti della partita di questa notte tra Stati Uniti e Belgio, ottavo di finale di calcio internazionale. Il giocatore ha anche definito troppo severo il cartellino rosso mostrato nel corso dell’incontro precedente.

Usa-Belgio, l’attaccante milanista, Christian Pulisic, parla degli ottavi che possono lanciare la sua nazionale. Sarà uno dei grandi protagonisti di stanotte, quando si giocherà Usa-Belgio. Il milanista Christian Pulisic ha parlato alla vigilia, peraltro infuocata dopo la revoca della squalifica del compagno Balogun. La Gazzetta dello Sport ne ospita le parole: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo BALOGUN « Siamo felicissimi per lui. Vederlo con quel sorriso dice tutto: Folarin merita di giocare una partita così e averlo con noi ci dà una spinta enorme ». IL BELGIO NON CI STA « Se riguardate il fallo, non c’era alcuna intenzione di far male. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pulisic: «Balogun merita di giocare e averlo oggi ci darà una spinta enorme. Il rosso è stato troppo severo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Coppa del Mondo 2026: Folarin Balogun potrà giocare per gli USA contro il Belgio dopo che la FIFA ha sospeso il divieto di cartellino rossoFolarin Balogun potrà scendere in campo per gli Stati Uniti nella partita contro il Belgio agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, prevista a...

Austin Powers 4 darà una spinta al grande ritorno delle parodieIl quarto capitolo di Austin Powers contribuirà al ritorno delle parodie cinematografiche.

Temi più discussi: Pulisic lancia gli Usa: Crediamo di poter vincere questo Mondiale. E su Balogun...; Stati Uniti, Pulisic sul caso Balogun: Non siamo stati qui a lamentarci. Merita di giocare; Pulisic lancia gli Usa: ‘Possiamo vincere il Mondiale’; Pulisic lancia gli Usa | Crediamo di poter vincere questo Mondiale E su Balogun.

Stati Uniti, Pulisic su Balogun: Siamo felicissimi per lui. Espulsione troppo severaIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Chistian Pulisic ha commentato così la decisione della FIFA di togliere la squalifica al suo compagno di squadra negli Stati Uniti, Balogun, che potrà così gio ... milannews.it

Stati Uniti, Pulisic sul caso Balogun: Non siamo stati qui a lamentarci. Merita di giocareZona Seattle, gli Stati Uniti si stanno allenando per la partita da dentro-fuori contro il Belgio e Christian Pulisic è al settimo cielo per la squalifica sospesa per Falorin Balogun dopo l'intervento ... tuttomercatoweb.com

Nessun cartellino per un fallo più eclatante di quello per cui Balogun è stato espulso… reddit