L’unalome è un simbolo buddista molto popolare, spesso scelto come tatuaggio. Rappresenta un percorso spirituale, con linee che si intrecciano e si snodano, simbolo di un cammino di crescita e illuminazione. La sua origine risale alla tradizione buddista, ma può essere personalizzato mantenendo il significato. È apprezzato per la sua simbologia e la possibilità di adattamento estetico, diventando un elemento di forte impatto visivo e simbolico.

Un tatuaggio che riscuote particolare apprezzamento e popolarità è l’ unalome. Per i profani, si tratta di un simbolo buddista con una simbologia molto precisa – che però può essere anche personalizzata, purché resti coerente con il suo significato. Tuttavia, trattandosi di un simbolo filoreligioso, va ricordato che l’unalome non è una moda e quindi va portato con rispetto per chi sta compiendo un vero percorso verso la buddhità (o illuminazione). Cos’è l’unalome: significato. Come accennato, l’unalome è un simbolo sacro del buddismo, sebbene sia presente anche nell’ induismo. Rappresenta il percorso verso l’illuminazione, a partire dagli ostacoli della vita, fino a un cammino sempre meno tortuoso. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Unalome: significato, storia e origini di un simbolo sacro

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