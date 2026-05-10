Oggi è la festa della mamma | origini significato e differenze tra Paesi

Oggi si celebra la festa della mamma, una ricorrenza che cade sempre la seconda domenica di maggio. La data e le modalità di festeggiamento variano tra i diversi paesi e culture, con origini che risalgono a tradizioni antiche e a movimenti di riconoscimento delle madri. La festa ha acquisito diverse forme e significati, riflettendo le tradizioni locali e le evoluzioni sociali nel corso del tempo.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 10 maggio, è la festa della mamma. Una ricorrenza che ogni anno si celebra la seconda domenica di maggio e dietro alla quale c'è una storia lunga e molto più avventurosa di quanto si immagini. Per capirla bisogna tornare indietro nel tempo, negli Stati Uniti dell’Ottocento, come ricorda Focus. Siamo negli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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