La festività del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo si concentra sull’Eucaristia, considerata dalla Chiesa come il momento centrale della vita cristiana. La celebrazione include la Messa della vigilia, che sottolinea il valore del sacramento. La giornata è dedicata a onorare la presenza reale di Gesù nel pane e nel vino e si svolge con processioni e riti specifici. La festa si celebra in data variabile, generalmente a metà giugno.

La solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo mette al centro l’ Eucaristia, riconosciuta dalla Chiesa come fonte e culmine della vita cristiana. In essa, Cristo si dona realmente al suo popolo, rendendo presente il sacrificio pasquale e unendo i fedeli nella comunione ecclesiale. Le origini storiche risalgono al XIII secolo nell’area di Liegi e sono legate alla figura di Giuliana di Cornillon, che promosse una festa specifica dedicata al Mistero eucaristico. Nel 1246 il vescovo Roberto de Thourotte la introdusse nella diocesi; pochi anni dopo, l’ 11 agosto 1264, papa Urbano IV ne estese la celebrazione a tutta la Chiesa latina con la bolla Transiturus de hoc mundo, fissandola al giovedì dopo la Santissima Trinità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: origini, significato e culto (Messa della vigilia)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Papa Francesco rivela la vera storia del CORPUS CHRISTI! L'ORIGINE e IL SIGNIFICATO NELLA BIBBIA!

Notizie e thread social correlati

San Giuseppe Sposo di Maria: Messa della Vigilia e storia del cultoLa Chiesa celebra la solennità di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria il 19 marzo, con una Messa speciale che si tiene la sera del 18 marzo,...

Ascensione del Signore: Messa della Vigilia, significato e letture CEILa solennità dell’Ascensione del Signore viene celebrata con una messa di vigilia che include diverse letture secondo la CEI.

Temi più discussi: Corpus Domini. La messa, l’itinerario della processione e la benedizione eucaristica: diretta tv; Corpus Domini, domenica in Cattedrale messa e adorazione con il Vescovo; Il 4 giugno in Cattedrale la Festa del Copus Domini con l’arcivescovo Giacomo; Le celebrazioni per il Corpus Domini a Terni. Processione il 4 giugno.

Basilica Papale di San Pietro Giovedì 4 giugno 2026 Solennità del Corpus Domini nella Basilica di San Pietro Altare della Cattedra Ore 18:00 In occasione della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, alle ore 18:00, presso l’Altare della x.com

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: origini, significato e culto (Messa della vigilia)La solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo mette al centro l’ Eucaristia, riconosciuta dalla Chiesa come fonte e culmine della vita cristiana. In essa, Cristo si dona realmente al suo popolo ... ilgiorno.it

Domenica 7 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di CristoVero cibo, vera bevanda Gv 6,51-58 Nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, l’autore del IV Vangelo ci fa entrare nel mistero del dono per eccellenza, cioè nel mistero del Cristo che s ... agensir.it

Divieto di sangue nell'Antico Patto e nell'Eucaristia reddit