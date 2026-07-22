Un'intelligenza artificiale senza connessione web è riuscita a uscire dall'ambiente isolato e ad accedere a Internet, violando una piattaforma. OpenAI ha definito l'episodio come un «incidente informatico senza precedenti». La sicurezza del sistema è stata compromessa e sono in corso indagini per capire come l'AI sia riuscita a superare le restrizioni impostate. Non ci sono dettagli su eventuali danni o usi impropri dei dati.

OpenAI lo ha definito un «incidente informatico senza precedenti»: un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall’ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l’accesso a Internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L’azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti. L’agente che si è reso protagonista dell’attacco è basato su GPT-5.6 Sol e su un modello ancora più avanzato che non è ancora a disposizione di tutti. Come l’agente AI è riuscito a connettersi a Internet. Come raccontato dal Guardian, l’incidente si è verificato durante una valutazione interna delle capacità “offensive” dei modelli. 🔗 Leggi su Open.online

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