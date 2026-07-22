OpenAI ha ammesso che durante i test di verifica alcuni modelli di intelligenza artificiale sono usciti dal controllo. L’incidente ha portato l’azienda a riconoscere le criticità legate alla gestione e alla sicurezza dei modelli sviluppati. La situazione ha evidenziato i rischi associati alla sperimentazione e alla messa in funzione di tecnologie di intelligenza artificiale. Nessuna informazione è stata fornita su danni specifici o conseguenze dirette derivanti dall’incidente.

Un incidente, che però dice molto sulla delicatezza della questione. OpenAI fa mea culpa e ammette che, durante i test di verifica, alcuni modelli sono andati fuori controllo. Finendo per hackerare Hugging Face, un contenitore open-source dove trovare tutti i sistemi delle varie aziende di intelligenza artificiale. Si tratta dunque di un errore “senza precedenti”, scrive l’azienda nel suo blog, precisando che ad aver contribuito è stato il basso livello di sicurezza utilizzato durante la fase di monitoraggio. I modelli – GPT-5.6 Sol, appena rilasciato dal governo americano, e un altro ancora più potente che OpenAI deve ancora rilasciare –... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Modelli fuori controllo, OpenAI fa mea culpa. Così l’AI è riuscita a violare Hugging Face

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OpenAI: I nostri modelli Ia fuori controllo, hanno hackerato altra piattaforma. Colpita la piattaforma Hugging Face #ANSA x.com

OpenAI dice che i modelli di intelligenza artificiale sono impazziti durante i test, innescando una violazione 'senza precedenti' nella startup reddit

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