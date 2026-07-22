Con la sua inesauribile verve e gradevolissima ironia, Giorgio Panariello questa sera, nell’ambito di Riccione Music City (21.30), porterà sul palco di piazzale Roma E se domani., esilarante viaggio tra presente e futuro. Un gradito ritorno per l’artista nella cittadina rivierasca, dove oltre a esibirsi con altri spettacoli in passato è stato pure testimonial d’apertura della piscina olimpionica. Con sguardo ironico, sempre equilibrato e occhio divertito, caratteristiche che solo per questo spettacolo hanno fruttato settanta repliche in sold out, il celebre comico, cabarettista e imitatore, nonché attore e conduttore televisivo, tra i monologhi introduce un nuovo personaggio, un complottista convinto di parlare con gli alieni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una serata all’insegna dell’ironia con lo show di Giorgio Panariello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUndecimo Comandamento di Anton Giulio Barrili (1836–1908) | Audiolibro completo

Notizie e thread social correlati

Giorgio Panariello lascia Tale e Quale Show: accordo ufficiale con MediasetGiorgio Panariello ha deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, dopo aver ricoperto il ruolo di giurato fisso per otto...

“E se domani…”, Giorgio Panariello show in FortezzaLo spettacolo “E se domani…” di Giorgio Panariello, dopo il debutto nel 2025, ha proseguito con oltre 70 repliche in vari teatri italiani.

Argomenti più discussi: Una serata all’insegna dell’ironia con lo show di Giorgio Panariello; Carlo & Giorgio conquistano Mirano con 5 Schei de Mona: risate e applausi al Summer Festival; Beat Festival 2026; Il 16 luglio il Lido Show ride con Graziano Salvadori.

Giorgio Panariello nuovo volto di Mediaset, cosa farà su Canale 5Un nuovo volto – o meglio, un ritorno importante – si prepara a entrare nella squadra Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa a Cologno Monzese, ha ufficializzato ... dilei.it