Lo spettacolo “E se domani…” di Giorgio Panariello, dopo il debutto nel 2025, ha proseguito con oltre 70 repliche in vari teatri italiani. Sabato 28 maggio 2026, l’evento si è svolto in una fortezza storica di Arezzo, attirando un pubblico numeroso. La tournée, iniziata nel 2025, ha visto il suo proseguimento anche nel 2026, con performance programmate in diverse città italiane.

Arezzo, 28 maggio 2026 – “E se domani.”, lo spettacolo di Giorgio Panariello, dopo aver debuttato nel 2025 è proseguito con successo, con oltre 70 date nei teatri italiani. Forte dell’entusiasmo del pubblico, il tour prosegue anche nell’estate 2026! Si aggiungono tre nuovi appuntamenti: 10 e 12 luglio ad Arezzo e 3 settembre a Pietra Ligure. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “E se domani…”, Giorgio Panariello show in Fortezza

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Quest'estate in Fortezza anche lo show di Giorgio Panariello

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