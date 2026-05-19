Giorgio Panariello lascia Tale e Quale Show | accordo ufficiale con Mediaset

Da tutto.tv 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Panariello ha deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, dopo aver ricoperto il ruolo di giurato fisso per otto anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e l’attore e comico non sarà presente nel cast della nuova stagione in autunno. La sua uscita si inserisce in un accordo stretto tra il comico e la rete televisiva, senza ulteriori dettagli pubblicati sulla durata o eventuali altri impegni futuri.

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Dopo otto anni come giurato fisso di Tale e Quale Show, Giorgio Panariello non tornerà dietro il bancone nella prossima edizione autunnale. Il comico toscano ha accettato l’offerta di Pier Silvio Berlusconi e si trasferisce a Mediaset, dove sarà impegnato in esclusiva per i prossimi anni. Non si tratta più di una semplice indiscrezione lanciata dal giornalista Giuseppe Candela lo scorso dicembre: l’accordo è stato confermato ufficialmente dallo stesso Berlusconi. Nel concreto, Panariello sarà protagonista di un grande evento in tre serate su Canale 5, mentre sul fronte fiction Pier Silvio ha dichiarato che i due stanno già lavorando insieme a un progetto dedicato. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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