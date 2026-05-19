Giorgio Panariello lascia Tale e Quale Show | accordo ufficiale con Mediaset

Giorgio Panariello ha deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, dopo aver ricoperto il ruolo di giurato fisso per otto anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e l’attore e comico non sarà presente nel cast della nuova stagione in autunno. La sua uscita si inserisce in un accordo stretto tra il comico e la rete televisiva, senza ulteriori dettagli pubblicati sulla durata o eventuali altri impegni futuri.

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