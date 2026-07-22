Una piccola uistitì abbandonata in un sacco su un autobus a Londra | Non sarà la sola

Notizia in breve

Un uistitì, chiamato Oyster, è stato trovato abbandonato in un sacco su un autobus a Londra. L’autista ha recuperato l’animale, che si trovava in condizioni di disidratazione e stress. L’animale è stato affidato a un centro di recupero per animali. Si teme che Oyster non sia l’unico caso di abbandono di questi piccoli primati.