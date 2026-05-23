I Cesaroni verso la chiusura anticipata | Il finale di stagione in una sola sera poi l'arrivo su Netflix

Secondo alcune indiscrezioni, I Cesaroni-Il Ritorno potrebbero chiudere prima del previsto: gli ultimi due episodi sarebbero in programma per lunedì 1 giugno in una sola serata e non più in due settimane distinte, come è stato di recente. Gli episodi dovrebbero arrivare a breve anche su Netflix. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

The Crown potrebbe avere una nuova stagione: “Netflix vuole raccontare la storia dell’ex principe Andrea”Netflix sta valutando di produrre una nuova stagione di The Crown, dedicata all’ex principe Andrew.

C’è posta per te verso la possibile chiusura anticipata: il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo TopSu Canale 5, il concerto di Sal Da Vinci potrebbe essere trasmesso in anticipo, mentre il programma C’è posta per te sarà sospeso questo sabato e...

Temi più discussi: I Cesaroni 7 stasera su Canale 5 con pessime notizie per tutti: anticipazioni del 18 maggio; I Cesaroni non fanno le cose a metà: nemmeno quando si tratta di complicarsi la vita; I Cesaroni 7, nuova bufera sugli ascolti: il calcio rischia di oscurare la fiction di Amendola; Rai, Un Medico in Famiglia verso il set: da Banfi a Brignano, l’ok delle star (e il rischio grandissimo).

I Cesaroni - Il ritorno, anticipazioni stasera 18 maggio 2026: Marco in crisi, Virginia verso la verità, Stefania innamorata di Giulio x.com

La lezione dei Cesaroni su Canale 5 non è bastata, ora la Rai pensa a riesumare anche Un Medico in FamigliaNon sappiamo se rivedremo davvero nonno Libero su Rai 1, ma che la Rai stia valutando il da farsi, è già una notizia: gli sceneggiatori infatti, sarebbero al lavoro sui nuovi episodi di Un Medico in ... mowmag.com

Sono le 21:54 e su canale 5 si sta ancora facendo La ruota della fortuna. reddit

I Cesaroni e le anticipazioni sul futuro: c’è la possibilità di un ritorno di Alessandra MastronardiNell'ultima puntata dei Cesaroni si torna a parlare del personaggio di Eva Cudicini, interpretato da Alessandra Mastronardi: ecco perché in futuro potrebbero ... fanpage.it