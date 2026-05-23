I Cesaroni verso la chiusura anticipata | Il finale di stagione in una sola sera poi l'arrivo su Netflix

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ultimi due episodi della serie sono previsti per lunedì 1 giugno, in una sola sera anziché in due settimane diverse. Questa modifica indica una chiusura anticipata della stagione, con l’ultimo appuntamento che arriverà prima rispetto alle programmazioni iniziali. Dopo questa conclusione, la serie dovrebbe essere disponibile su Netflix.

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Secondo alcune indiscrezioni, I Cesaroni-Il Ritorno potrebbero chiudere prima del previsto: gli ultimi due episodi sarebbero in programma per lunedì 1 giugno in una sola serata e non più in due settimane distinte, come è stato di recente. Gli episodi dovrebbero arrivare a breve anche su Netflix. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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