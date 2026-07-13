Garlasco la difesa di Sempio punta a un incidente probatorio sull'impronta Frau | Più piccola di taglia 42

A Fanpage.it parla la difesa di Andrea Sempio: "C'è la possibilità che chiederemo un incidente probatorio sull'impronta di scarpa Frau, attendiamo i risultati della seconda consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Delitto Garlasco, richiesto incidente probatorio sui computer - Storie italiane 28/01/2026

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Garlasco, cosa dice la consulenza di Sempio sull’impronta Frau 42: “Lui ha il piede più largo, è incompatibile”Una consulenza difensiva ha analizzato la scarpa a pallini trovata sulla scena dell’omicidio a Garlasco, identificata come marca Frau, taglia 42.

Le immagini di Sempio che prova scarpe Frau 42: “Non è compatibile con l’impronta nella casa di Garlasco”Un video mostra un uomo che prova scarpe Frau taglia 42, che corrisponde all’impronta trovata sul pavimento di una villetta a Garlasco.

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio torna sul campo: Andrea è rassegnato, ma ha forza di spirito; Garlasco, si gioca tutto sui secondi: il percorso di Sempio cronometro alla mano; Garlasco, nuova consulenza Cattaneo su Sempio richiesta dalla Procura: approfondimenti sul piede dell'indagato; Garlasco, l'ultima mossa della Procura: chiesta nuova consulenza sulla larghezza del piede di Sempio.

#Garlasco, Giada Bocellari sulla consulenza della difesa di Sempio sull'impronta di scarpa #MorningNews è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

La difesa di Sempio verso un incidente probatorio sull’impronta Frau: Al lavoro con esperti europeiA Fanpage.it parla la difesa di Andrea Sempio: C'è la possibilità che chiederemo un incidente probatorio sull'impronta di scarpa Frau, attendiamo ... fanpage.it

Garlasco, Paolo Poloniato esperto di scarpe sostiene che dalla larghezza dell'impronta non si ricava il numeroLa difesa di Andrea Sempio avrebbe scelto una strategia discutibile, sull'impronta di scarpa Frau. Cosa dice Paolo Poloniato, esperto di calzature ... virgilio.it