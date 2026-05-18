Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino nuovo modello di sanità territoriale

La Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino ha ricevuto un finanziamento di 1,8 milioni di euro attraverso il Pnrr, destinato a rinnovare gli spazi e ampliare i servizi offerti. La struttura diventa così un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria nel territorio, con l’obiettivo di offrire un modello di sanità più vicino alle esigenze dei cittadini. La trasformazione prevede l’introduzione di nuove prestazioni e un potenziamento delle attività già presenti, con un’attenzione particolare alla qualità dell’assistenza.

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