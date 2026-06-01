Sono iniziati i lavori di pavimentazione presso la Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino. La ristrutturazione riguarda la superficie esterna dell’edificio e si prevede che durerà alcune settimane. La pavimentazione coinvolge le aree di accesso e gli spazi esterni, senza influire sulle attività interne. La finalità è migliorare l’aspetto e la fruibilità degli spazi esterni dell’edificio pubblico.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Al via i lavori di pavimentazione alla Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino. Dall’'8 al 12 giugno l'ingresso principale non sarà accessibile: accesso garantito dal piano seminterrato, adiacente al Ser.D Si comunica che dal 8 al 12 giugno 2026 saranno eseguiti i lavori di completamento della pavimentazione antistante l'ingresso principale della Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino. Per tutta la durata delle lavorazioni, l'ingresso principale non sarà accessibile. L'accesso alla struttura sarà garantito attraverso l'ingresso secondario al piano seminterrato, adiacente al Ser.D, già utilizzato nelle precedenti fasi dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori di pavimentazione alla Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino

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