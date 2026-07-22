Durante le serate estive si svolgono concerti di musica dal vivo, tra cui il rock di Vasco e il pop di Max Pezzali, accompagnati da specialità culinarie del Mezzogiorno. Sono previsti anche eventi di dance music con silent disco, sia in piazza che in un grande parco, offrendo occasioni di ballo e intrattenimento notturno.

Il rock di Vasco e il pop di Max Pezzali, assieme alle specialità culinarie del Mezzogiorno. E poi la musica dance da ballare sotto le stelle, in piazza o nello scenario suggestivo di un grande parco. E ancora, i brani indimenticabili dei Cranberries da cantare a squarciagola, accompagnati da fiumi di birra. Sarà un lungo fine settimana di feste all’aperto, nelle piazze di tante città della Brianza, quello che si aprirà dadomani sul territorio, per proseguire fino a domenica sera. Una sequenza di appuntamenti che terranno compagnia a chi sta trascorrendo a casa queste settimane estive. A Biassono da venerdì a domenica piazza Italia ospiterà... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una festa tra dance e rock’n’roll. Concerti e silent disco da ballare per accompagnare le serate estive

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