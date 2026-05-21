Red Bull Dance Your Style 2026 la street dance torna protagonista con una nuova edizione tutta da ballare
La finale nazionale di Red Bull Dance Your Style 2026 si tiene a Napoli, portando in scena una competizione di street dance con 16 ballerini in gara. Durante l’evento, la musica viene scelta a sorpresa e il pubblico ha il compito di decidere quale ballerino si qualificherà per la finale mondiale, che si svolgerà a Zurigo. La manifestazione coinvolge nuovi talenti e appassionati di danza urbana, offrendo una giornata dedicata al movimento e all’energia della street dance.
A Napoli va in scena la finale nazionale della competizione globale firmata Red Bull: 16 dancer, musica a sorpresa e il pubblico chiamato a scegliere chi volerà alla World Final di Zurigo. Energia, freestyle, improvvisazione e connessione con il pubblico: Red Bull Dance Your Style torna in Italia con una nuova edizione pronta a mettere al centro il talento, la creatività e la personalità dei migliori interpreti della street dance nazionale. Il Red Bull Dance Your Style celebra infatti la street dance in tutte le sue forme, valorizzando interpretazione, capacità di improvvisazione, musicalità e presenza scenica. A rendere unico il format è il meccanismo di gara: i dancer si sfidano in battle 1vs1 a eliminazione diretta su brani molto noti scelti a sorpresa dal dj, attraversando generi musicali diversi. 🔗 Leggi su 2anews.it
Memphis Jookin at Red Bull Dance Your Style World Final 2025 // stance
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