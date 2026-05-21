Red Bull Dance Your Style 2026 la street dance torna protagonista con una nuova edizione tutta da ballare

La finale nazionale di Red Bull Dance Your Style 2026 si tiene a Napoli, portando in scena una competizione di street dance con 16 ballerini in gara. Durante l’evento, la musica viene scelta a sorpresa e il pubblico ha il compito di decidere quale ballerino si qualificherà per la finale mondiale, che si svolgerà a Zurigo. La manifestazione coinvolge nuovi talenti e appassionati di danza urbana, offrendo una giornata dedicata al movimento e all’energia della street dance.

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A Napoli va in scena la finale nazionale della competizione globale firmata Red Bull: 16 dancer, musica a sorpresa e il pubblico chiamato a scegliere chi volerà alla World Final di Zurigo. Energia, freestyle, improvvisazione e connessione con il pubblico: Red Bull Dance Your Style torna in Italia con una nuova edizione pronta a mettere al centro il talento, la creatività e la personalità dei migliori interpreti della street dance nazionale. Il Red Bull Dance Your Style celebra infatti la street dance in tutte le sue forme, valorizzando interpretazione, capacità di improvvisazione, musicalità e presenza scenica. A rendere unico il format è il meccanismo di gara: i dancer si sfidano in battle 1vs1 a eliminazione diretta su brani molto noti scelti a sorpresa dal dj, attraversando generi musicali diversi. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Red Bull Dance Your Style 2026, la street dance torna protagonista con una nuova edizione tutta da ballare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Memphis Jookin at Red Bull Dance Your Style World Final 2025 // stance Sullo stesso argomento Torna Back To The Style. Lucca sarà capitale della street dance dal 12 fino al 15 marzoLa nostra città diventa capitale della street dance per quattro giorni, dal 12 al 15 marzo, quando scenderà in pista “Back To The Style“ quarta... La Infinity Dance protagonista assoluta a “Les Couleurs de la Dance Csen 2026”Anche quest’anno la manifestazione ha registrato il sold-out, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del panorama coreutico nazionale. Mudda sta attualmente detenendo tutti e 6 i record mondiali Redbull Faster contemporaneamente reddit Red Bull Dance Your Style arriva a NapoliEnergia, freestyle, improvvisazione e connessione con il pubblico: Red Bull Dance Your Style torna in Italia con una nuova edizione pronta a mettere al centro ... napolivillage.com Street dance, Red Bull Dance Your style 2026: la finale italiana a NapoliEnergia, freestyle, improvvisazione e connessione con il pubblico: Red Bull Dance Your Style torna in Italia con una nuova edizione pronta a mettere ... sportmediaset.mediaset.it