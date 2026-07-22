Da quattordici anni, una residente di Moncton trasforma un garage in un punto di ritrovo per il quartiere, riparando biciclette con attrezzi e mani sporche di grasso. La lista d’attesa di chi chiede aiuto continua ad allungarsi, mentre le biciclette vengono sistemate e ridistribuite alla comunità. Il suo lavoro di volontariato ha portato a un cambiamento concreto nel quartiere, senza campagne pubblicitarie o fondi raccolti online.

In un’epoca in cui la filantropia si misura in campagne mediatiche e raccolte fondi online, c’è chi trasforma un garage in un presidio di comunità. Krista Richard, residente di Moncton, in New Brunswick, Canada orientale, lo fa da quattordici anni — con le mani sporche di grasso, una chiave inglese e una lista d’attesa che non smette di crescere. Il suo progetto, Bikes and Trikes for Everyone, ha già consegnato centinaia di biciclette riparate a famiglie che non avrebbero potuto permettersele. Solo nel 2025, il contatore ha superato le 400 unità. Un numero che, dietro la sua apparente semplicità, racconta qualcosa di più profondo: la bicicletta come strumento di equità sociale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Una bicicletta come atto politico: come il volontariato trasforma i quartieri dal basso

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