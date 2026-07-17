De Chiara Anm | Dal Colle atto di chiarezza la grazia non può essere un tema di scontro politico

Notizia in breve

Il Quirinale ha diffuso un comunicato sulla vicenda Roggero, specificando che il ruolo del ministro è solo quello di istruttoria. De Chiara, vicepresidente dell’Associazione magistrati, ha detto che la grazia non deve diventare un tema di scontro politico e ha sottolineato che il Colle ha chiesto chiarezza. La dichiarazione arriva dopo le polemiche e le tensioni sui procedimenti di clemenza.