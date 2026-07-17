De Chiara Anm | Dal Colle atto di chiarezza la grazia non può essere un tema di scontro politico

Da napoli.repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Quirinale ha diffuso un comunicato sulla vicenda Roggero, specificando che il ruolo del ministro è solo quello di istruttoria. De Chiara, vicepresidente dell’Associazione magistrati, ha detto che la grazia non deve diventare un tema di scontro politico e ha sottolineato che il Colle ha chiesto chiarezza. La dichiarazione arriva dopo le polemiche e le tensioni sui procedimenti di clemenza.

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Il vicepresidente dell’Associazione magistrati e l’intervento del Quirinale sul caso Roggero: “Al ministro spetta solo un ruolo di istruttoria”. 🔗 Leggi su Napoli.repubblica.it

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