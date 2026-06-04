Nessun patrocinio e fondi dal basso il Forlì Pride scalda i motori | Un grande gesto politico

Notizia in breve

Il Forlì Pride 2026 si prepara senza patrocinio ufficiale e senza fondi pubblici, puntando su iniziative autofinanziate. L’evento si basa su un gesto politico di autosostenibilità, con l’obiettivo di creare uno spazio per le soggettività marginalizzate. La manifestazione si ispira a una visione collettiva di cambiamento culturale e politico, chiamando alla partecipazione attraverso un esercizio di immaginazione condivisa. La data e le modalità precise dell’edizione 2026 non sono state ancora comunicate.