Nessun patrocinio e fondi dal basso il Forlì Pride scalda i motori | Un grande gesto politico
Il Forlì Pride 2026 si prepara senza patrocinio ufficiale e senza fondi pubblici, puntando su iniziative autofinanziate. L’evento si basa su un gesto politico di autosostenibilità, con l’obiettivo di creare uno spazio per le soggettività marginalizzate. La manifestazione si ispira a una visione collettiva di cambiamento culturale e politico, chiamando alla partecipazione attraverso un esercizio di immaginazione condivisa. La data e le modalità precise dell’edizione 2026 non sono state ancora comunicate.
L’edizione 2026 di Forlì Pride nasce da un esercizio di immaginazione collettiva: quello in cui le soggettività marginalizzate rivendicano lo spazio per proiettare Futura, una visione politica e culturale di cambiamento. “Con Futura, la quinta edizione di Forlì Pride si riappropria di parole e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Il Coro Città di Forlì scalda i motori verso il Cinquantesimo: appello per nuove vociIl Coro Città di Forlì si avvicina al cinquantesimo anniversario di attività e si prepara a celebrare questo traguardo nel 2027.
Grande scalda i motori: “Contro la Fortitudo sarà una bolgia, non vediamo l’ora”L’attenzione si concentra sulla prossima partita, che si preannuncia molto intensa tra le due squadre.