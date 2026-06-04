Nessun patrocinio e fondi dal basso il Forlì Pride scalda i motori | Un grande gesto politico

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Forlì Pride 2026 si prepara senza patrocinio ufficiale e senza fondi pubblici, puntando su iniziative autofinanziate. L’evento si basa su un gesto politico di autosostenibilità, con l’obiettivo di creare uno spazio per le soggettività marginalizzate. La manifestazione si ispira a una visione collettiva di cambiamento culturale e politico, chiamando alla partecipazione attraverso un esercizio di immaginazione condivisa. La data e le modalità precise dell’edizione 2026 non sono state ancora comunicate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’edizione 2026 di Forlì Pride nasce da un esercizio di immaginazione collettiva: quello in cui le soggettività marginalizzate rivendicano lo spazio per proiettare Futura, una visione politica e culturale di cambiamento. “Con Futura, la quinta edizione di Forlì Pride si riappropria di parole e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Coro Città di Forlì scalda i motori verso il Cinquantesimo: appello per nuove vociIl Coro Città di Forlì si avvicina al cinquantesimo anniversario di attività e si prepara a celebrare questo traguardo nel 2027.

Grande scalda i motori: “Contro la Fortitudo sarà una bolgia, non vediamo l’ora”L’attenzione si concentra sulla prossima partita, che si preannuncia molto intensa tra le due squadre.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web