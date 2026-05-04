Il 6 maggio si terranno iDavid di Donatelloin diretta su Rai1, la premiazione cinematografica italiana più attesa e per l’occasione verranno consegnati anche dei premi speciali che sono stati già annunciati. Tra questi il David al miglior film internazionale,Una battaglia dopo l’altra, e quello dello spettatore che ha registrato un maggior numero di incassi,Buen Camino. One Battle After Another(Una battaglia dopo l’altra) di Paul Thomas Anderson si aggiudica il David come Miglior Film Internazionale. Il film è uscito nelle sale italiane distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Gli altri film candidati erano:Io sono ancora qui; La voce di Hind Rajab; The brutalist; Un semplice incidente.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - David di Donatello, Una battaglia dopo l’altra miglior film internazionale

Le Nomination Ai David Di Donatello 2026

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