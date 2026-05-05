‘Una battaglia dopo l’altra’ | Miglior film internazionale ai David di Donatello 71

One Battle After Another ( Una battaglia dopo l’altra ) di Paul Thomas Anderson si aggiudica il David come Miglior Film Internazionale. Il film è uscito nelle sale italiane distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 6 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell’edizione 2026 è affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay. Vince la Rivoluzione!. Vince la Rivoluzione a questa 71esima edizione dei David! Una battaglia dopo l’altra vince come miglior film internazionale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Le Nomination Ai David Di Donatello 2026

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