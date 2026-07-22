Il centrodestra chiede le dimissioni di Matteo Lepore, in seguito alle proteste organizzate sulla vicenda di Abderrahim Fakir. Le manifestazioni sono state convocate per chiedere verità e giustizia, mentre le indagini sulla morte dell’uomo sono ancora in corso. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici delle richieste di dimissioni, e nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Matteo Lepore deve dimettersi. Il centrodestra, dati gli effetti della piazza convocata per la «verità» e la «giustizia», non ha dubbi. Le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir sono in corso. Bologna, invece, è di nuovo vittima di devastazione. Il tema sollevato da Fdi, Lega e dal resto della coalizione è netto: è stato Lepore a radunare chi si è scagliato contro le forze dell'ordine. Fratelli d'Italia, a firma del consigliere regionale Francesco Sassone e dell'europarlamentare Stefano Cavedagna, ha presentato un esposto. Le dichiarazioni di Lepore successive alla morta di Fakir «potrebbero aver ingenerato nell'opinione pubblica.» il fatto che le autorità «non fossero in grado» di accertare la verità e di amministrare la giustizia, si legge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un uragano su Lepore. "Adesso deve dimettersi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna a ferro e fuoco, bufera su Lepore: "Deve dimettersi". Salvini: “Sinistra irresponsabile”Bologna si è svegliata con strade devastate e veicoli dati alle fiamme, dopo una notte di incendi e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Scontri a Bologna, Lepore sotto assedio: "Deve dimettersi"A Bologna, nella notte, si sono verificati incendi e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.