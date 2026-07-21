Bologna a ferro e fuoco bufera su Lepore | Deve dimettersi Salvini | Sinistra irresponsabile

Bologna si è svegliata con strade devastate e veicoli dati alle fiamme, dopo una notte di incendi e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La protesta, partita da un presidio in piazza del Nettuno per chiedere verità sulla morte di un uomo, è degenerata in atti di violenza che hanno coinvolto anche le forze di sicurezza. La città, controllata dal centrosinistra, ha visto incendio di cassonetti e danneggiamenti a negozi e veicoli.

Bologna si è risvegliata devastata dopo una notte di incendi e scontri con le forze dell’ordine. Iniziato senza incidenti, il presidio convocato in piazza del Nettuno per chiedere "verità e giustizia" sulla morte di Abderrahim Fakir ha trasformato la città a guida Pd in un teatro di violenza. Una volta terminata la manifestazione, infatti, una parte del corteo si è diretta verso la Prefettura e la Questura, trasformando il centro in un campo di battaglia. Bottiglie, bombe carta e altri oggetti sono stati scagliati contro gli agenti schierati in tenuta antisommossa. Alcuni manifestanti hanno divelto le protezioni dei blindati, utilizzato transenne e biciclette per costruire barricate e dato alle fiamme automobili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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