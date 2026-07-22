Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap che appassiona il pubblico da anni e resta tra i titoli più amati. Ecco le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026. Nella puntata precedente del 22 luglio 2026. Nella puntata di mercoledì 22 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ferito dalla scoperta casuale appena fatta, Nunzio litiga con Rossella, caricandola di stress proprio a ridosso del suo intervento al congresso. Si avvicina il giorno dell’incontro di Jimmy con lo psicologo e le tensioni tra Micaela e, dall’altro lato, Niko e Manuela non accennano a diminuire. Non sapendo più come arginare il desiderio di Manuel di vedere lo zio Eduardo, Rosa tenta una difficile mediazione con Damiano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 23 luglio 2026: Marina non ce la fa più

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Un posto al sole, anticipazioni 20-24 luglio 2026: Rossella riceve una proposta decisiva

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