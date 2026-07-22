Un posto al sole le anticipazioni del 23 luglio 2026 | Marina non ce la fa più

Da dilei.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap che appassiona il pubblico da anni e resta tra i titoli più amati. Ecco le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026. Nella puntata precedente del 22 luglio 2026. Nella puntata di mercoledì 22 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ferito dalla scoperta casuale appena fatta, Nunzio litiga con Rossella, caricandola di stress proprio a ridosso del suo intervento al congresso. Si avvicina il giorno dell’incontro di Jimmy con lo psicologo e le tensioni tra Micaela e, dall’altro lato, Niko e Manuela non accennano a diminuire. Non sapendo più come arginare il desiderio di Manuel di vedere lo zio Eduardo, Rosa tenta una difficile mediazione con Damiano. 🔗 Leggi su Dilei.it

un posto al sole le anticipazioni del 23 luglio 2026 marina non ce la fa pi249
© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 23 luglio 2026: Marina non ce la fa più
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Un posto al sole, anticipazioni 20-24 luglio 2026: Rossella riceve una proposta decisiva

Video Un posto al sole, anticipazioni 20-24 luglio 2026: Rossella riceve una proposta decisiva

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 23 luglio: Marina stanca della vicinanza tra Roberto e Greta

Leggi anche: Un posto al sole, le anticipazioni del 15 maggio 2026: Marina è preoccupata

Temi più discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Micaela vuole Jimmy per sé, l'ultimatum di Marina; Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 luglio 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni 23 luglio: Marina stanca della vicinanza tra Roberto e Greta; Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: la decisione di Micaela sconvolge.

marina un posto al soleUn posto al sole, le anticipazioni del 23 luglio 2026: Marina non ce la fa piùGreta è sempre presente nella vita di Ferri e Marina soffre. Micaela deve fare i conti con le sue fragilità: trama di Un posto al sole del 23 luglio. dilei.it

marina un posto al soleUn posto al sole, le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026: Greta distrugge MarinaLe trame di UPAS di giovedì 23 luglio 2026: la moglie di Ferri non tollera più la Fournier ma Roberto pensa solo alla vendetta su Mori. Jimmy crolla. libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web