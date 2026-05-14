Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026. Nella puntata precedente del 14 maggio 2026. Nella puntata di giovedì 14 maggio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La lite tra Raffaele e Ornella apre una frattura che si riflette anche all’esterno, spingendo Raffaele a perdere il controllo e a incrinare i rapporti con Renato.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 15 maggio 2026: Marina è preoccupata

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