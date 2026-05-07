Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre che tiene compagnia agli italiani da trent'anni. La serie va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50, e nell' episodio di venerdì 8 maggio le sorelle Cirillo saranno alla prese con Maurizio, recentemente tornato nella vita delle sue figlie. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Vanni e Ornella diventano sempre più uniti, mentre Raffaele prepara una sorpresa per sua moglie. Intanto cresce la tensione tra Cristina e Ferri: da quando Cristina vive a Palazzo Palladini, i rapporti con .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 8 maggio: Manuela vuole conoscere Maurizio, Marina gelosa di Roberto e Greta

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