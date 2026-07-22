Un padre non ne può più e valuta di farsi giustizia da solo

Il padre di Lorenzo Patrizi, il minorenne accoltellato a Ravenna, ha dichiarato di non riuscire più a controllare la rabbia e sta considerando di agire da solo. Lorenzo è stato ferito da un uomo con precedenti, che aveva già colpito un altro ragazzo il giorno prima e si trovava libero. La famiglia ha espresso il timore che la giustizia possa non essere sufficiente per garantire la sicurezza del ragazzo.

Parla il padre di Lorenzo Patrizi, il minorenne accoltellato a Ravenna da un malvivente con precedenti, che aveva ferito un altro ragazzo il giorno prima, ed era LIBERO. Deluso ed esasperato, quest’uomo cerca l’aggressore del figlio, ma spera che le forze dell’ordine che lo trovino prima e gli impediscano di nuocere ancora. “Non vorrei arrivare a farmi giustizia da solo”, dice. “A mali estremi, estremi rimedi”.(video Fabio Silver News). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Un falso tonto era un Maestro Taoísta:derrota criminales y gana el corazón de una policía.

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