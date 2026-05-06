Il 6 maggio l’attore compie 65 anni. Da quando ha iniziato a cercare di affermarsi nel cinema, ha attraversato molte tappe importanti, diventando anche regista e assumendo un ruolo attivo su temi sociali. La sua carriera è ricca di successi, e nel tempo si è affermato come uno dei volti più riconoscibili di Hollywood. È difficile immaginarlo da giovane, quando ancora cercava di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

A ttore, regista, sempre più impegnato sul fronte sociale: George Clooney, 65 anni il 6 maggio, è un divo che di presentazioni non ha bisogno, e si fa un po’ fatica a immaginarlo giovanissimo, quando non riusciva a farsi spazio nel mondo del cinema. George Clooney: «Ho 64 anni, non sono ancora pronto a ritirarmi» X Leggi anche › George Clooney rivela: «Anch’io sniffavo cocaina da giovane» Gli esordi in Tv e i primi successi. Eppure, non sempre le cose sono state facili, almeno fino al primo ruolo importante, quello del dottor Doug Ross in E.R. Medici in prima linea, serie Tv pioniera del genere medical drama che avrebbe dato vita a un filone che ancor oggi funziona.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sessantacinque anni il 6 maggio, l'attore ne ha fatta di strada da quando provava a farsi strada nel mondo del cinema. Tutte le tappe più importanti

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" #LaGrandeBellezza è una storia piena di ottimismo: ha un lieto fine perché racconta un uomo che ha disillusione e disincanto, e che, dopo decadi di blocco creativo, all’età di sessantacinque anni si rimette a scrivere. Credo che sia un film capace di restituire - facebook.com facebook

Non sono un fan di Boldrin, ma qui c’è un punto ineludibile: in 30 anni i redditi degli over 65 sono cresciuti molto più di quelli dei 25–49enni. Nel ’95 un trentenne aveva un reddito netto mediano superiore del 21% rispetto a quello di un pensionato. Oggi sono x.com