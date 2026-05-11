Stefano Bandecchi | Splendori non può prendere la Ternana da solo Solo una cordata può salvare il club

Il sindaco ha commentato la situazione della Ternana, sottolineando che la società non può essere gestita da sola da parte di Splendori. Ha aggiunto che solo una cordata di investitori può garantire il salvataggio del club. Questa dichiarazione è arrivata prima dell'inizio della riunione del Consiglio Comunale.

Il sindaco Stefano Bandecchi è intervenuto sul tema caldissimo della Ternana, prima di entrare in Consiglio Comunale. Secondo il primo cittadino, dopo le ultime interlocuzioni: “Non ci sono notizie positive. Non ci sono le basi, tutto può cambiare. Tutti coloro che sono interessati devono avere.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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