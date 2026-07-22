un nuovo modello di assistenza per le persone non autosufficienti

È stato avviato a Monza e Brianza il progetto “Arianna-Autosufficienza”, promosso dalla Fondazione Don Gnocchi. Il nuovo modello di assistenza si rivolge a persone con demenza e ai loro caregiver, offrendo supporto nella scelta e attivazione dei servizi sociosanitari. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle cure e migliorare la gestione quotidiana di chi vive con demenza, attraverso un percorso di accompagnamento personalizzato.

Fondazione Don Gnocchi promuove “ Arianna-Autosufficienza ”, un nuovo modello di presa in carico delle persone con demenza e dei loro caregiver a Monza e Brianza: l’obiettivo è accompagnare gli utenti nella scelta e nell’attivazione dei servizi sociosanitari. L’accesso gratuito avviene attraverso il numero verde 800815904. Il modello è promosso da Fondazione Don Gnocchi, insieme a Sociòsfera, Fondazione Maddalena Grassi e A Casa Tua-Cure domiciliari: partito da Ats Milano Città Metropolitana, ora è esteso anche ad Ats Monza Brianza. Prevede l’affiancamento di un case manager, uno psicologo o un assistente sociale, che diventa il punto di riferimento della famiglia nel rapporto con i diversi servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Welfare e Futuro: Verso un Modello Solidale e Cooperativo

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