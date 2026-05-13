Rebuild 2026 Miani Sima | Con i condomini centri di salute urbana parte un nuovo modello di assistenza

La Società Italiana di Medicina Ambientale ha annunciato di aver firmato un accordo con l’associazione dei costruttori di immobili residenziali. L’intesa prevede la trasformazione di alcuni condomini in centri di salute urbana, un progetto che sarà avviato nel 2026. Questa iniziativa mira a creare nuovi modelli di assistenza sanitaria all’interno degli spazi abitativi condivisi. La collaborazione tra le due organizzazioni riguarda specificamente il coinvolgimento dei condomini in questa iniziativa.

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