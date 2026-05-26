Assistenza a disabili e non autosufficienti | anticipati 50 milioni per la continuità dei servizi

La Regione Puglia ha anticipato 50 milioni di euro per garantire la continuità dei servizi di assistenza a disabili e non autosufficienti. Questa somma mira a sostenere le famiglie e le strutture che si occupano di assistenza, assicurando che le persone più fragili ricevano le cure necessarie senza interruzioni. La misura è stata adottata per evitare interruzioni nei servizi durante il periodo di difficoltà.

La Regione Puglia compie un grande sforzo per non lasciare sole le persone più fragili e le loro famiglie. Con una decisione della Giunta regionale, sono stati anticipati quasi 50 milioni di euro per garantire continuità ai servizi di assistenza rivolti a persone con disabilità gravissima e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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