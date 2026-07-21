Il presidente del 118 ha affermato che, con la presenza tempestiva di un medico soccorritore, l’uomo coinvolto nell’incidente di Bologna avrebbe potuto essere salvato. Balzanelli ha anche sottolineato che la manovra di contenimento con l’uomo a faccia in giù non è mai indicata in queste circostanze. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a Radio Rai.

Riportato da Radio uno Rai, il parere di Mario Balzanelli, presidente nazionale del 118. Secondo il medico tarantino “con l’arrivo tempestivo di un medico probabilmente Fakir si sarebbe potuto salvare”. Ad esempio sedando l’uomo considerato lo stato di agitazione. La manovra di contenimento faccia a terra praticata dai poliziotti nella vicenda di Bologna “non è mai indicata e può essere letale perché riduce la circolazione d’aria.” L'articolo Balzanelli: con un medico soccorritore “Fakir si sarebbe potuto salvare” Il tarantino presidente del 118 a Radiouno Rai sulla morte dell'uomo bloccato da poliziotti a Bologna: manovra di contenimento faccia a terra "non è mai indicata" proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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