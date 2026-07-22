Un lampo di Samardzic e tante gambe imballate l’Atalanta pareggia in amichevole col Mantova
L’Atalanta ha pareggiato 1-1 contro il Mantova in una partita amichevole disputata davanti allo staff tecnico e ai giovani dell’Under 23. Il gol dei nerazzurri è arrivato con un tiro di Samardzic, mentre diverse gambe dei giocatori sono risultate imballate. La sfida si è svolta con la presenza di vari componenti dello staff e del settore giovanile, in una cornice di allenamento prima della ripresa ufficiale del campionato.
Di fronte allo stato maggiore nerazzurro e a vari ragazzi dell’Under 23 con staff tecnico annesso, l’ Atalanta conclude la sua seconda amichevole estiva con un pareggio contro il Mantova, club di Serie B reduce da un 11° posto nell’ultimo campionato e guidato da Francesco Modesto, per due anni allenatore proprio della seconda squadra nerazzurra, tornato a Zingonia da ‘avversario’ per una sera. Una sgambata sul campo principale del centro Bortolotti, a porte chiuse ai tifosi per evidenti questioni di logistica e organizzazione, servita per testare i nuovi principi e mettere un altro mattoncino nel percorso della squadra di mister Maurizio Sarri vero le prime gare ufficiali in programma tra un mese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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