Un lampo di Samardzic e tante gambe imballate l’Atalanta pareggia in amichevole col Mantova

Notizia in breve

L’Atalanta ha pareggiato 1-1 contro il Mantova in una partita amichevole disputata davanti allo staff tecnico e ai giovani dell’Under 23. Il gol dei nerazzurri è arrivato con un tiro di Samardzic, mentre diverse gambe dei giocatori sono risultate imballate. La sfida si è svolta con la presenza di vari componenti dello staff e del settore giovanile, in una cornice di allenamento prima della ripresa ufficiale del campionato.