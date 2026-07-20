Atalanta-Mantova seconda amichevole estiva | si gioca il 22 luglio alle 20

Notizia in breve

La partita tra Atalanta e Mantova si svolgerà mercoledì 22 luglio alle 20 a Zingonia. Il match sarà a porte chiuse, ma sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale e sarà visibile in differita su Bergamo TV. Questa è la seconda amichevole estiva dei nerazzurri.