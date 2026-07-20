Atalanta-Mantova seconda amichevole estiva | si gioca il 22 luglio alle 20
La partita tra Atalanta e Mantova si svolgerà mercoledì 22 luglio alle 20 a Zingonia. Il match sarà a porte chiuse, ma sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale e sarà visibile in differita su Bergamo TV. Questa è la seconda amichevole estiva dei nerazzurri.
IL MATCH. I nerazzurri di Sarri sfidano il Mantova mercoledì 22 luglio a Zingonia: match a porte chiuse, diretta streaming sul canale YouTube ufficiale e differita su Bergamo TV. Dopo la prima uscita estiva a Clusone nel test in famiglia con l’Under 23, i nerazzurri sono attesi da una nuova amichevole. Mercoledì 22 luglio, al Centro Bortolotti di Zingonia, con calcio d’inizio alle 20, la squadra di mister Sarri si misurerà con il Mantova, formazione che milita nel campionato di Serie B. La partita si disputerà a porte chiuse per esigenze di natura logistica e organizzativa. A beneficio di tifosi e simpatizzanti dell’Atalanta, il canale... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Segui gli aggiornamenti su Atalanta.
Notizie e thread social correlati
Atalanta, mercoledì alle 20 a Zingonia test contro il Mantova. Gara a porte chiuseMercoledì alle 20, l’Atalanta affronta il Mantova in un’amichevole a porte chiuse sul campo principale del centro sportivo ‘Bortolotti’.
L’Atalanta di Sarri si “svela” a Clusone: amichevole alle 17 di sabato 18 luglio, la prevendita parte lunedì 13L'Atalanta di Maurizio Sarri giocherà un'amichevole sabato 18 luglio alle 17 nel centro sportivo Città di Clusone contro l'Under 23.
Temi più discussi: Preseason 2026/27: mercoledì 22 luglio test-match con il Mantova; Seconda amichevole stagionale per la Dea, domani a Zingonia contro il Mantova (alle 20 a porte chiuse); Atalanta, mercoledì 22 luglio a Zingonia l’amichevole con il Mantova. A porte chiuse; Amichevoli Serie A, buona la prima per la Lazio: 3-1 contro la Primavera.
La seconda amichevole estiva dell' #Atalanta sarà contro il #Mantova. Si giocherà mercoledì 22 luglio alle ore 20 al Centro Bortolotti di Zingonia La gara, seppur a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell'Atalanta in collaboraz x.com
Mercoledì 22 luglio l’Atalanta scenderà in campo al Centro Bortolotti di Zingonia per la seconda amichevole della preseason 2026/27, affrontando il Mantova. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:00: la sfida si disputer facebook
Atalanta-Mantova, seconda amichevole estiva: si gioca il 22 luglio alle 20I nerazzurri di Sarri sfidano il Mantova mercoledì 22 luglio a Zingonia: match a porte chiuse, diretta streaming sul canale YouTube ufficiale e differita su Bergamo TV. ecodibergamo.it
Atalanta, mercoledì alle 20 a Zingonia test contro il Mantova. Gara a porte chiuseSecondo test pre stagionale per la Dea di Sarri. Campagna abbonamenti chiusa: esauriti i 15.200 posti disponibili ... msn.com