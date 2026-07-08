Il programma del giovedì in Conference League prevede cinque partite, con l’attenzione rivolta a chi ha accumulato più minuti in campo. Chi ha le gambe imballate rischia di subire un tracollo durante la giornata. La condizione atletica può determinare l’esito delle gare, rendendo decisivo il livello di forma dei giocatori. Le partite sono molto ravvicinate e la stanchezza potrebbe influenzare le prestazioni.

Conference League, ecco cinque gare del fittissimo programma del giovedì che potrebbero regalare soddisfazioni. Occhio a chi ha accumulato più minuti. Il giovedì di Conference League offre un programma ricchissimo, dove la condizione atletica fa spesso la differenza tra un debutto vincente e un passo falso. (Instagram) – Ilveggente.it Lo sa bene il Liepaja, che nonostante un cammino balbettante in campionato (reduce dal KO per 1-3 con il Daugavpils) punta tutto sul fatto di avere i 90 minuti nelle gambe. I lettoni ospitano i montenegrini del Decic, squadra che ha chiuso la passata stagione con il freno a mano tirato e che, pur avendo mostrato buone cose nelle amichevoli estive, rischia di pagare dazio alla distanza a causa della ruggine precampionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Conference League 9 luglio: chi ha le gambe imballate rischia il tracollo

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