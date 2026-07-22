Un giorno in Pretura stasera su Rai il caso Sofia Stefani | il processo e la sentenza

La puntata di Un giorno in Pretura ripercorre l'omicidio della vigilessa Sofia Stefani e il processo a Giampiero Gualandi, tra la ricostruzione dell'accusa e la versione della difesa. Un giorno in Pretura, condotto da Roberta Petrelluzzi torna stasera su Rai 3 alle 21:15 con una puntata dal titolo Tutti i sogni di Sofia, dedicata al caso di Sofia Stefani, la vigilessa uccisa ad Anzola dell'Emilia nel maggio 2024. Al centro del racconto il processo a Giampiero Gualandi e la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Bologna. Sofia Stefani, cosa è successo: il dibattito in aula Sofia Stefani, 33 anni, è stata uccisa il 16 maggio 2024 con un colpo di pistola esploso all'interno del comando della Polizia locale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Ritorna 'Un giorno in pretura' il caso di Nada Cella

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Un giorno in Pretura stasera su Rai 3: gli omicidi di Sofia Stefani e Nada CellaStasera su Rai 3 va in onda la seconda parte di Un giorno in Pretura, dedicata ai processi per l'omicidio di Nada Cella e alla morte di Sofia Stefani.

Un giorno in Pretura stasera su Rai 3, l'omicidio di Nada Cella: la storia e la sentenzaStasera su Rai 3, “Un giorno in Pretura” apre la stagione con il processo per l’omicidio di Nada Cella.

Temi più discussi: Un giorno in pretura 2025/26 - Un amore pericoloso - Video; L'omicidio Stefani a Un giorno in Pretura; Stasera a Un giorno in pretura il cold-case di Chiavari e il delitto di Sofia Stefani; Un giorno in Pretura stasera su Rai 3: gli omicidi di Sofia Stefani e Nada Cella.

Dalla Corte d'Assise di Bologna, il processo per la morte di Sofia Stefani. Imputato il vicecommissario Giampiero Gualandi, accusato di omicidio volontario. Accusa e difesa offrono due versioni opposte dei fatti. #UnGiornoinPretura mercoledì in prima serata su x.com

Un giorno in Pretura stasera su Rai, il caso Sofia Stefani: il processo e la sentenzaUn giorno in Pretura stasera su Rai 3 racconta il caso di Sofia Stefani, il processo a Giampiero Gualandi e la sentenza della Corte d’Assise di Bologna. movieplayer.it

Un giorno in pretura stasera su Rai3 – Tutti i sogni di Sofia (Stefani)Stasera, mercoledì 22 luglio 2026, su Rai3, andrà in onda un nuovo appuntamento della versione estiva di Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi, a partire dalle 21.15. Lo ... radiomusik.it