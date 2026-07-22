Un giorno in Pretura stasera su Rai il caso Sofia Stefani | il processo e la sentenza

Da movieplayer.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La puntata di Un giorno in Pretura ripercorre l'omicidio della vigilessa Sofia Stefani e il processo a Giampiero Gualandi, tra la ricostruzione dell'accusa e la versione della difesa. Un giorno in Pretura, condotto da Roberta Petrelluzzi torna stasera su Rai 3 alle 21:15 con una puntata dal titolo Tutti i sogni di Sofia, dedicata al caso di Sofia Stefani, la vigilessa uccisa ad Anzola dell'Emilia nel maggio 2024. Al centro del racconto il processo a Giampiero Gualandi e la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Bologna. Sofia Stefani, cosa è successo: il dibattito in aula Sofia Stefani, 33 anni, è stata uccisa il 16 maggio 2024 con un colpo di pistola esploso all'interno del comando della Polizia locale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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