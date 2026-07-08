Un giorno in Pretura stasera su Rai 3 l' omicidio di Nada Cella | la storia e la sentenza
Stasera su Rai 3, “Un giorno in Pretura” apre la stagione con il processo per l’omicidio di Nada Cella. Si ripercorrono i fatti del 1996, la riapertura delle indagini e la condanna in primo grado di una donna. La trasmissione ripercorre le tappe principali del caso, con testimonianze e immagini d’archivio. La sentenza ha portato alla condanna dell’imputata, senza ulteriori sviluppi giudiziari annunciati.
Un giorno in Pretura apre la nuova stagione con il processo per l'omicidio di Nada Cella. Ripercorriamo il delitto del 1996, la riapertura delle indagini e la condanna in primo grado di Anna Lucia Cecere. Torna questa sera, mercoledì 8 luglio, l'appuntamento con Un giorno in Pretura su Rai 3. La storica trasmissione dedicata ai grandi casi giudiziari italiani riparte dall'omicidio di Nada Cella, la segretaria di 24 anni uccisa a Chiavari nel 1996. Un delitto rimasto senza colpevole per oltre vent'anni e tornato al centro dell'attenzione grazie alla riapertura delle indagini, culminata con la sentenza di primo grado pronunciata nel gennaio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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