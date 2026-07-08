Un giorno in Pretura stasera su Rai 3 l' omicidio di Nada Cella | la storia e la sentenza

Notizia in breve

Stasera su Rai 3, “Un giorno in Pretura” apre la stagione con il processo per l’omicidio di Nada Cella. Si ripercorrono i fatti del 1996, la riapertura delle indagini e la condanna in primo grado di una donna. La trasmissione ripercorre le tappe principali del caso, con testimonianze e immagini d’archivio. La sentenza ha portato alla condanna dell’imputata, senza ulteriori sviluppi giudiziari annunciati.