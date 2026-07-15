Stasera Un giorno in Pretura propone la seconda parte del processo per l'omicidio di Nada Cella e il caso della morte di Sofia Stefani, con immagini e testimonianze dall'aula di tribunale. Nuovo appuntamento con Un giorno in Pretura, il programma di approfondimento giudiziario condotto da Roberta Petrelluzzi, con Tommi Liberti e Antonella Nafra, in onda stasera mercoledì 15 luglio alle 21:15 su Rai 3. La trasmissione propone due processi che hanno segnato la cronaca italiana: la seconda e ultima parte dedicata al caso Nada Cella, a quasi trent'anni dal delitto, e il processo per la morte di Sofia Stefani, la giovane uccisa a Bologna. Attraverso immagini d'aula e ricostruzioni, il programma segue gli sviluppi giudiziari dei due procedimenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un giorno in Pretura stasera su Rai 3: gli omicidi di Sofia Stefani e Nada Cella

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Ritorna 'Un giorno in pretura' il caso di Nada Cella

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